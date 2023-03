Uksele koputanud alligaator ründas avama läinud meest

Scot Hollingsworth vaatas oma naisega 4. märtsi õhtul oma Floridas asuvas kodus televiisorit, kui neile tundus, et keegi koputab välisuksele. Avama minnes ei olnud seal ühtegi inimest, koputavat häält oli teinud trepile roomanud alligaator. Krokodill ründas meest ja lõi talle oma võimsad hambad reide. «See juhtus nii kiiresti. See oli lihtsalt täielik ehmatus ja šokk.»

Mees toimetati eluohtlike vigastustega haiglasse, kuid õnneks on ta juba paranemas.

Florida man gets a nasty shock as a NINE-FOOT alligator knocks on his front door and bits his thigh https://t.co/zfb1jNmkx4 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) March 19, 2023

Ta rääkis Daily Starile, et see polnud tal sugugi esimene kord oma aias alligaatorit näha. Seni on kõik juhtumid ohutult lõppenud, sest ta on suutnud metsloomaga ohutut distantsi hoida. «Ma kahtlustan, et üllatasin seda alligaatorit sama palju kui tema mind,» lisas Hollingsworth.

Florida kala- ja metsloomade amet eutaniseeris rünnanud alligaatori, et piirata inimestele ja nende varale ohtu kujutavate roomajate arvu. «Florida elanikke ohustavad alligaatorid eutaneeritakse, mitte ei paigutata looduses ümber. Seda seetõttu, et nad on väga paiksed. Ümberpaigutatud alligaatorid püüavad tavaliselt naasta piirkonda, kus nad seni elasid, tekitades teel probleeme ja neid on raskem uuesti püüda.»