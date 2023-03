Puuma üllatas tünnisaunas lõõgastuvat meest käpahoobiga pähe

Ehmunud paar hakkas kaslast veega loopima, karjuma ja tõrvikuga vehkima, et teda eemale peletada. Metsloom taanduski lärmi peale mõned meetrid. Colorado metsloomaühingu ametnikud kirjeldasid juhtunut: «Nad jätkasid mägilõvi peale karjumist ja mõne aja pärast liikus loom lähedalasuva künka otsa, kus ta jäi kükitades paari tegemisi jälgima.»

Colorado Salida piirkonna metsloomade juht Sean Shepherd ütles, et nad võtavad juhtumit äärmiselt tõsiselt, hoolimata sellest, et keegi viga ei saanud. Maapinnal olnud kõvakskülmunud lumi ei võimaldanud loomale jälgi mööda järgneda. Kohalikke elanikke on liikuva julge metslooma eest hoiatatud.