PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib millerdaja käest päästetud Joosu

Joosul on sinised silmad, triibulise siiamilaadse kiisu kasukas ja munchkini-kiisu moodi üsna lühikesed jalakesed. See kõik kokku teeb temast ühe vägagi erilise nunnupalli!

Joosu on veel paikäe suhtes umbusklik, aga näiteks juba teisel ööl hoiukodus ronis ta inimese pea kõrvale voodisse kerra tuttu! Uudishimulik ja mänguhimuline on ta samuti, nagu üks eeskujulik kassipoeg - ka kasvult on ta pigem väiksemat sorti.

Kui tunned, et just selline vahva sõber on Sinu elust puudu, siis palun täida kodupakkuja ankeet ning Sinuga võetakse juba peagi ühendust. Joosu läheb koju Cats Help MTÜ loovutuslepingu ja loovutustasuga. Täida ankeet siin.