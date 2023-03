VIDEO ⟩ Puu otsas vahti pidanud püüton karistas liiga uudishimulikku meest nii, et verd voolas

Mehed väidavad, et tegid roomajast fotosid ja videoid ohutus kauguses viibides. Aga kui Herrington kummardus, et kotist välja kukkunud veepudeleid maast üles korjata, ründas seni rahulikuna tundunud kolmemeetrine madu teda ning mehe nägu sai korralikult kannatada. Madu hammustas teda põsest, ülemise ja alumise hambarea vahe mehe näol oli lausa 15 sentimeetrit.

«Mulle tundus, et keegi andis mulle tugeva ja ma kukkusin kividele. Veri purskas sõna otseses mõttes, surusin T-särgi oma näole, et verejooksu peatada. Vere hulk hirmutas mind, aga mul on hea meel, et püüton silmale haiget ei teinud. Sel juhul oleks olukord palju tõsisem,» meenutas Joel.