Sidney koduaiast leiti ohtlik peidupaik: neid oli üle saja

Wild Conservation meeskond arvas, et tegemist on tavalise maopesa leidmise kutsungiga, kuid kohale jõudes olid isegi kogenud eksperdid jahmunud, nähes, mis neid ees ootas.

«Meie metsloomadega tegelevad ametnikud olid täna pärastlõunal tööülesandeid täitmas ja pärast mõningast kaevamist avastasid nad 110 koorunud idapoolse pruuni mao muna, mis olid tõenäoliselt mitme aasta jooksul pärit mitmelt emasloomalt. See leid viitab ühisele või vähemalt iga-aastasele pesitsuspaigale,» jagas Wild Conservation Internetis.

Meeskonna silme all tuli maa seest välja üks noor madu, kõrvalasuvat kivi liigutades liugles kiirelt eemale veel kaks roomajat. Mürgiste madude leidmiskoht jäi spetsialistide järelvalve alla, et ka ümberasuvad kivide all võimalikud peitujad üles leida ning perekonnale tema turvalisus tagada.