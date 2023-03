PÄEVAKÄPP ⟩ Hambutu Rachel ootab juba üle 2 aasta, et keegi teda märkaks

Pojad leidsid omale kodud üsna ruttu, aga armas Rachel ootab siiani, et keegi teda märkaks ja talle püsivat pesa pakuks. Tal on üleni musta värvi kasukas ja ilusad suured kollased silmad.

Racheli aeg Pesaleidjas pole läinud just kõige libedamalt. Nimelt valmistasid talle suurt piina tema hambad. Sarnaselt inimestele on ka loomadel levinud tervisemureks hambaprobleemid. Selline saatus tabas ka Rachelit ning olukorra tõsiduse tõttu tuli kassikeselt eemaldada kõik hambad. Nüüd elab hambutu kiisuke hulga paremini, aga vajab väga oma kodu ja oma inimest, kes aitaks tal möödunust taastuda ning pakuks lõpmata hoolt ja armastust.

Rachel on veel arglik ja ei ole veel päris kaisukiisu. Küll aga on ta teinud suured edusammud ja ei jookse enam läheneva käe eest kohe ära vaid laseb isegi mõne pai endale teha. Ja kes teab, äkki kodus roniks ta juba kaissu? Ta on imearmas kiisu, kes väga ootab oma inimest, kes ta usalduse lõplikult võidaks ja kes talle tema enda kodu pakuks!