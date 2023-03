Praeguseks on päästetud kasside arv küündinud juba 129ni, kuid päästmine ei ole sugugi veel lõpule viidud. Alles eile sai Cats Help MTÜ veel kahe kassi võrra rikkamaks: «Tuli välja, et tädikesel on ka Tamsalus korter, kus oli kaks siiamilaadset. Nemad saime kätte. Lisaks on tal veel korter Pärnus, kuhu katsume sisse saada. Kaldun arvama, et seal ka üllatusi oodata. Ehk eks meie kulud kasvavad, aga annetajad õnneks on meile appi tulnud,» rääkis MTÜ esindaja Evelyn Taaler.