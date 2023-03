FOTO ⟩ Karud taas liikvel: Pärnumaal jäi rajakaamera ette taliuinakust ärganud mesikäpp

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuht Tõnis Korts ütles, et kevadiste ilmade saabudes on tavaliselt esimestena ärganud taliuinakust isased karud. Kaisma jahimeeste sõnul läks neil tõenäoliselt küljealune märjaks ning see ajas nad liikvele.