PÄEVAKÄPP ⟩ 2 aastat tagasi päästetud Moosipall pole ikka veel oma päriskodu leidnud

Moosipallil on suured ilmekad kollased silmad, armsad valged sokid, kolmevärviline kasukas ning uhke valge manisk ning tema varasem kogemus inimestega on tal kas väga väike või ei ole see olnud tal kõige meeldivam. Seetõttu puudub tal ka usaldus nende vastu. Lähedale minnes toob Moosipall kuuldavale sisina ja võib hirmutamiseks käpaga viibata. Teiste kassidega suhted nii vaenulikud ei ole. Toakaaslastega võib teda leida pesakaste sõbralikult jagamas.