Foto: The Independent./ YouTube

Internetis levib palju videoid liigutavatest hetkedest, kuidas Türgi maavärina lõksu jäänud loomad õnnelikult pääsevad. See imearmas valge koerake Pamuk veetis rusude all 90 tundi, kuni tublid päästjad talle appi tõttasid, vahendas The Independent.