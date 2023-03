Harjumaal hüljatud kana osutus hoopis kukeks ja kolis politseiniku juurde

Tähelepanelik inimene andis 8. märtsi hommikul politseile teada, et ühe Põhja-Tallinna kaupluse ees on karp, millest kostub piiksumist. Sündmuskohale saabunud korrakaitsjad leidsid karbist kana.

Reedel andis prefektuur linnukese käekäigule kaasaelajatele teada järjekordseid häid uudiseid. Kukel läheb uues kodus hästi ja paistab, et linnuke on terve - sööb ilusti ja ajab oma linnu asju. Ühtlasi lisas uus omanik, et kukk on väga jutukas, ilmselt muljetab liigikaaslastele, kui seiklusrikas teekond tal oma uude koju läbida tuli.