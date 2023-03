Töömees leidis maja pööningul varitseva hiiglasliku alligaatori: see «topis» ju hingab!

Dean Brown tegi Põhja-Carolinas asuvas kodus ehitusjärgset ülevaatust, kui ta läks pööningut üle vaatama ja märkas kliimaseadme kõrval lesimas suurt alligaatorit. Esmalt arvas mees, et tegu on mänguasja või topisega, mis naljaviluks sinna visatud on ning jätkas oma tööülesandeid. Lähemalt jõudes avastas ta ehmatusega, et «topis» hingas.