PÄEVAKÄPP ⟩ 2 aastat Pesaleidja kassitoas elanud Pärl loodab leida oma inimest

Kiisupreili ise on pisike, aga kasukas on võimas ja ta on sellest ka ise teadlik. Pärl oskab enda uhke mantli eest hästi hoolt kanda ja talle meeldib kui seda imetletakse, aga katsumisega peab ettevaatlik olema. Pärl küll rääkida ei oska, aga susiseda ja sülitada mõistab hästi, temalt ainult pärle suust välja tulebki. Vehkimise maailmameistriks võib ta ka varsti juba saada, sest käpp on tal väle ja väga täpne.

Tekib küsimus, et kuidas ma siis kassiga hakkama saan, kui ta ligi ei lase ja mingit pistmist minuga teha ei soovi? Appi tõttab sotsialiseerimine, head asjad võtavadki kaua aega ja see kehtib ka Pärli puhul. Pärl kardab, sest ta teab, et on eriline ja tema kätte saamiseks tuleb pingutada. Alguses on ta ideaalne diivanikaunistus ja ajaga koduses keskkonnas uhked kassipreilid tavaliselt harjuvad ja õpivad inimesi usaldama. See vajab lihtsalt aega ja kannatlikkust. Pärl sobiks ideaalselt kaaslaseks inimesele, kes ei otsi kohe sülekassi, vaid usub, et kõige tugevam ja kestvam suhe kasvabki ajaga.

Pärl on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibistatud ning saanud ka sise- ja välisparasiidi tõrjed.