3 kasulikku nippi, kuidas koera käpad ülikiiresti porist puhtaks saada

1. Saapad on poriste käppade vastu kõige lihtsam lahendus. Need kaitsevad koera käppasid ka linnatänavatel leiduva ohtliku soola eest. Saabastega harjumine võib küll aega võtta, kuid see tasub end kuhjaga ära.

2. Niisked salvrätikud on väärt abimehed koera käppade kiireks puhastamiseks nii kodus kui ka reisil olles. Tasub aga meeles pidada, et inimestele mõeldud niisked salvrätikud koerte nahaga ei sobi, kuna nende pH tase on erinev. Seega tuleks soetada spetsiaalselt koertele mõeldud puhastuslapid, mida leiab lemmikloomakauplustest.