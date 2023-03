Loomaarst vastab: mida teha, kui koer varastab laokile jäänud toitu?

Lemmiku lugeja kirjutab: «Meil on paviljoni tõugu koer ja tal on halb komme söödavat varastada. Isegi šokolaadi, kui kogemata unustad kõrgemasse kohta panna, on ta ära söönud. Ühesõnaga kõike, mis vähegi söödav ja salaja kättesaadav, proovib salaja varastada. Otse silma all ta ei julge võtta. Ja kui varguse on toime salaja pannud, on ta meie voodi all peidus. Selle järgi me alati teame, et jälle midagi kusagilt kätte saanud.»