Koera võtnud mees avastas, et tegu on hoopis metsiku kiskjaga

Pärast pikka kirjavahetust läks mees kasvataja juurde koerale külla, kuid enne kui ta loomakese koju jõudis viia, märkas mees koera juures midagi imelikku. Ta sõnas, et koer ei näinud lähemal vaatlusel üldse koera moodi välja ning meenutas välimuselt pigem vombatit. Koera kasvataja tõi ka kutsika ema ja isa mehele näitamiseks ning kinnitas, et loom näeb täiskasvanuna kindlasti samasugune välja nagu tema vanemad.

Segaduses mees üritas kasvataja juures olles koerale juba nime panna, kuid loom ei vastanud ühelegi käsklusele. Kui mees koera enda juurde üritas kutsuda, siis loom vaid naeris tema suunas ning see hirmutas meest veelgi. Kui ka teised pesakonna kutsikad mehe suunas ebameeldivaid hääli tegema hakkasid, läks mees endast välja ning üks loomadest jõudis meest ka jalast hammustada.

Pika arutelu käigus selgus, et koera asemel oli tegemist hoopis hüääniga. Veidrast olukorras olnud mees paneb aga inimestele südamele, et lisaks looma tausta uurimisele võiks vaeva näha ka kasvatajate taustauuringuga. Mees ei ole siiski siiani veel kinnitanud, kas ta võttis looma endaga kaasa või mitte.

Videot näinud inimesed ei suuda mehe lugu uskuda ja naeravad tema olukorra üle. Kõige imelikumaks peavad kommenteerijad just seda, et mees ei saanud juba loomast tehtud piltide järgi aru, et müügiks pole koerakutsikas.