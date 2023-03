PÄEVAKÄPP ⟩ Aasta aega Pesaleidja kassitoas elanud Raivo pole lootust kaotanud, et leida oma inimene

Raivo jõudis Pesaleidjasse Viljandi varjupaigast ja on kassitoas elanud umbes aasta. Raivo torkab silma oma hea närviga. Inimene on tema jaoks veel vastane, kellega tuleb sportlikult ja heatahtlikult rinda pista. Inimesega vastamisi olles Raivo soorituspinget näos välja ei näita, küll aga annab jalgadele kohe tuld. Peitu ta ei poe, kuid paras vahemaa peab inimesega säilima. Et kassipoiss mingit hirmu üles ei näita, siis ongi ilmselt nii, et Raivol on puhas harjumus panna jooksu ja kodune eluolu võõrutaks ta sellest harjumusest kiiresti.

Rahvatarkuse kohaselt on punased kassid rahakassid, kes mõjuvad soodsalt majapidamise rahaõnnele. Nii et kui adopteerid Raivo, siis tema juba hoolitseb selle eest, et raha peres inimesi stressi ei ajaks.

Õigupoolest ulatuks Raivo soodne mõju nii kaugele, et miski asi ei ajaks selles peres inimesi enam stressi. Raivo ilmselt hoiab oma nurrutagavara pere jaoks. Kui ta teile koju saabub, siis oodake veidi ja küll ta nurru juba kiirelt lahti laseb.