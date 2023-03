VAATA PILTE ⟩ Sajapealisest kassivabrikust päästetud loomad kosuvad tublisti kliinikutes

Kassidega tegeleva Cats Help MTÜ sõnul on päästetud kiisud kohutavas seisukorras, kuid viibivad nüüd veterinaaride hoole all erinevates kliinikutes, nende seas Miki loomakliinik, Haabersti loomakliinik, kaks Eliit kliinikut, Cat Clinic, Mustakivi loomakliinik, Univet loomakliinik. «Kliinikud kutsusid õhtul abilised, et kõik loomad vastu võtta ja üle vaadata,» avaldas organisatsioon veterinaaridele tänu.