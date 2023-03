VIDEO ⟩ Tark loom: Kesk-Eestis rajakaamera ette jäänud ilves tegi võimsa õhulennu

Üle jäätunud jõe hüppav ilves jäi hobi korras loodusfotograafiaga tegeleva Sander Hollo rajakaamera ette Kesk-Eestis 22. veebruaril. Hollo jagas videot nii oma YouTube'i kanalil kui ka populaarses Facebooki grupis Rajakaamera looduspildid ja -videod, kus see rohkelt kiitvat tagasisidet kogus. Videost on näha, kuidas kaslane jäätunud jõge testib, keskendunult hoogu võtab ning siis õhus mitme meetrise lennu teeb.

Hollo on loodusfotograafiaga tegelenud kümmekond aastat, kuid oma esimese rajakaamera ostis alles paar aastat tagasi, et uurida lähemalt rebaste liikumist. «Pildistan enamasti imetajaid. Kõige rohkem meeldib jälgida rebaseid,» sõnas ta Lemmikule.

Rajakaamerast sai alguse aga suur huvi ning nüüdseks on Hollol üle Eesti juba viis kaamerat. Põnevat materjali Eestis metsloomadest on selle aja jooksul kogunenud uskumatult palju - selle kõigega saab tutvuda Hollo YouTube'i kanalil .

Ilvese jäädvustanud rajakaameraga tegelemine pole aga just kõige lihtsam ning nõuab piltnikult loovaid lahendusi. «See kaamera sai küll huvitava koha peale, aga sel on ka omad miinused. Nimmelt on vesi teinekord nii sügav, et kummikutest ei piisa. Seega olen kasutanud tugevamaid kilekotte, et kaamerani pääseda,» rääkis ta.