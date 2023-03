PÄEVAKÄPP ⟩ Kurb rekord: Sulo otsib oma päriskodu juba üle 4 aasta

Sulo on sõbralik ja pailembene kiisupoiss. Kassipoisile kohaselt on ta ka mänguhimuline ja uudishimulik. Vaid võõrastega on ta häbelik ja kohanemiseks uues kodus läheb kindlasti natukene aega.

Hetkel elab Sulo Pesaleidja suurimas hoiukodus Tõrvas koos oma ema Jenny Leega. Tema neli õde-venda on juba oma kodud leidnud, vaid Sulo on selle õige otsingul veel. Ka Sulo on juba piisavalt suur ja tragi, et oma päris koju, oma pere juurde kolida.

Sulo on saanud parasiitide vastase tõrje, ta on kastreeritud ning passi ja kiibi omanik.