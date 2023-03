VAHVA VIDEO ⟩ Pardid ületasid Elvas eeskujulikult teed

Parte autost filminud Silja jagas videot Elva elanike Facebooki grupis, kus see kiiresti populaarsust kogus. Silja sõnul ei astunud pardid teele enne, kui olid veendunud, et tema auto seisab. «Justkui oleksid juba kogenud teeületajad,» ütles ta.

Postituse all tekkinud arutelust selgub, et pardid on Elvas liikvel tihti ning pakuvad sealsete elanike seas palju kõneainet. «Pardihooaeg on ilmselt eraldi aastaaeg Elvas!» naljatles üks kommenteerija.