Venus Williamsi armastatud lemmik on juba 16aastane: mis on tema pikaealisuse saladus?

Williams rääkis eksklusiivses intervjuus ajakirjale PEOPLE , et koera heaolu on tema suurim prioriteet. Sellega seoses lõi naine hiljuti käed ka Purina Pro Plan'iga, et suurendada teistegi koeraomanike teadlikkust sellest, kui oluline on pakkuda oma lemmikule kvaliteetset toitu ning võimalusi aktiivseteks tegevusteks ja liikumiseks.

Tennisist usub, et just kvaliteetne toit on paljuski kaasa aidanud sellele, et tema koer Harry on hoolimata kõrgest heast terve ja õnnelik. «Olen väga kirglik koeraomanik ning koer on mu elus kõige tähtsamal kohal,» sõnas ta.