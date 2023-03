KOHUTAV AVASTUS ⟩ Mehe kodust leiti rohkem kui 1000 surnuks nälginud koera

Juhtumiga seoses peeti kinni 60. eluaastates mees, kes väitis, et kogus kokku hulkuvaid koeri ning näljutas neid seni, kuni nad surid. Politsei algatas mehe suhtes uurimise ning Lõuna-Korea seaduste kohaselt võib teda loomade väärkohtlemise eest ähvardada kuni kolmeaastane vanglakaristus või kuni 30 miljoni vonni ehk rohkem kui 21 000 euro suurune trahv, vahendab väljaanne The Mirror .

Kohaliku loomapäästeorganisatsiooni Coexistence of Animal Rights on Earth (CARE) esindajate väitel ostis mees loomad kokku aga hoopis kohalike müüjate käest, kel oli vaja odava hinna eest üleliigsetest loomadest vabaneda. Kaubaks läksid koerad, kes polnud müümise jaoks piisavalt atraktiivsed või ei kõlvanud mingil põhjusel järglasi tootma. Loomakaitsjad ütlesid väljaandele MBN, et mehele maksti 10 000 vonni iga koera eest, kelle eest ta lubas hoolitseda.