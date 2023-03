TEEME SELGEKS! ⟩ Kes on kurikuulus millerdaja ja kuidas teda ära tunda?

Probleem püsib

Hoolimata sellest, et varikuid likvideeritakse, ei paista nende tegevus aga raugevat ning Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liikme Geit Karurahu sõnul on neil praegugi käsil kolm kutsikavabriku juhtumit, vahendas Linnameedia. Kuidas ja miks kutsikavabrikud aga tekivad? «Kutsikavabrikud tegutsevad Eestis, kuna nõudlus odavatele tõukoertele on suur,» toob Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa välja.