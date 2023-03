Inimesed on helded: Mustvee kutsikavabrikust päästetud koerte heaks koguti rekordiline summa

Varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni- ja annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa väljendas tänulikkust inimeste suuremeelse toetuse eest: «Olukord, kus varjupaiga hoole alla tuleb korraga ligi poolsada koera, on mõistagi rahaliselt väga koormav. Pöördusime meie jälgijate poole abipalvega toetada kutsikavabrikust päästetud täbaras seisus koeri. Olime tõeliselt rõõmsad, kui nägime, et vähem kui nädalaga kogunes koerte abistamiseks märkimisväärne summa. Tahame tänada kõiki, kes koerte heaks enda panuse andsid!»

Lisaks märkis Mõisamaa, et mõned päästetud koerad on tiined - see tähendab, et koeri tuleb juurde ning ressurssi nende eest hoolitsemiseks kulub rohkem, kui algselt arvata võis.