PAANIKA ELUTOAS ⟩ Uudishimulik haigur tekitas naise kodus enneolematu kaose

Kõige enam hämmastab naist asjaolu, et haigur tuppa pääses. Lind jõudis elutuppa läbi rõduukse, mis oli lahti selleks, et pere koerad õue saaksid minna. Kuna pere elab Ameerikas, Texase osariigi linnas Dallases, on suur mõistatus see, kuidas lind sellesse piirkonda oli sattunud. Haigrud on enamasti veelinnud ja elavad suurte veekogude läheduses. Naine aga teab, et Dallases on linde segavaid inimesi väga palju ning veekogusid peaaegu ei olegi.