PÄEVAKÄPP ⟩ Ka tema väärib võimalust: uut kodu otsib 10-aastane Kiska

Õnneks sai Kiska küllaltki kiiresti ajutisse hoiukodusse, kuid kahjuks on saabumas aeg, mil kassike taas kolima peab hakkama.

Kiska on väärikast east hoolimata hingelt noor ning ergas – suurimad lemmikud on oma mänguhiire taga ajamine ja sulepalliga võitlemine, kuniks viimane on sügavale diivani alla kinni jäänud.