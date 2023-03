Paar kasvatab kassi asemel kodus ohtlikku Aafrikast pärit kiskjat

Paar on kasvatada võtnud põneva kaslaste sugukonda kuuluva servali, kes on küll esmapilgul väga ilus loom, kuid samas ka väga hirmutav. Enamasti Aafrikas elav kiskja võib olla kuni 120 sentimeetrit pikk ning võib hüpata kuni kolme meetri kõrgusele.

Servali, kelle nimi on Chloe, omanik on Matt, kes võttis servali endale, kui loom oli vaid seitse nädalat vana. Väidetavalt sai mees looma Texases elava kasvataja käest, kuid täpsemalt kaslase saamislugu sotsiaalmeedias ei jagata. See on videoid kommenteerinud inimesi aga murelikuks teinud, sest looduses elavate kiskjate kasvandused on enamasti ebaseaduslikud. Looma kahtlane päritolu on ka seetõttu probleemne, et kasvanduste tingimused on tihti väga kehvad ja ebaloomulikud.

Kuigi kiskja pidamine kodustes tingimustes on tavapäratu, on paar looma kasvatamisega harjunud ja võtavad teda kui pereliiget. Chloel on paari kodus ka lausa oma tuba ja voodi. Loomaga mängitakse samamoodi nagu tavalise kassi või koeraga, ainus suur vahe on selles, et tegemist on siiski päris kiskjaga.

Videote autor Shannon sõnab, et tema tutvus nüüdseks 17-aastase Chloega siis, kui ta kuus aastat tagasi elukaaslasega tuttavaks sai. Pelglikul loomal võttis naisega harjumine üsna kaua aega ning naise väitel läks umbes aasta, enne kui kaslane ennast korralikult paitada lubas.

Suure kiskja kasvatamisega kaasneb omajagu muresid, nimelt sööb kaslane iga päev söögiks umbes pool kilo toorest liha ning ta vajab ka palju loomaarstide hoolt ja abi. Lisaks tekitab raskusi Chloe iseloom, sest äkilise käitumisega loom ei suuda uute inimestega kohaneda. Seetõttu on kaslasest TikToki videoid postitanud naine rääkinud, et servalit pidades peab arvestama, et külalisi pole koju võimalik kutsuda. Kiskja ei taha palju aega ka üksinda veeta ning seepärast veedab paar enamiku aja just kodus, et loom ennast halvasti ei tunneks. Servalid kiinduvad tihti oma omanikesse ja seepärast ei saa paar ka kunagi looma ära anda, sest uues kodus võib loom surra.