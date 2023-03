Müstilise tervisemurega kassi võitlus elu eest on maksma läinud juba 2000 eurot

Pesaleidja vabatahtlikud märkasid, et Marvin jäi kössitavaks ja eemalehoidvaks ning otseloomulikult sai talle tagatud igasugune esmaabi. Kahjuks seis ei paranenud ning ühel päeval olid liivakastis vereklombid, mis ilmselgelt häirekellad koheselt karjuma lõi ning hakkas võidujooks ajaga, et Marvin koheselt kliinikusse saada.

Veel õhtul saadi teade, et pigem on ime, kui ta kriitilise öö üle elab ning tasub hoida pöidlaid.

Kolmapäevased uudised olid juba natuke paremad - Marvin hakkas iseseisvalt sööma, mis tähendab, et sondi ta enam ei vaja. Tema roojas aga on tagasi tekkinud veidi verd, mis tekitab muret ka veterinaarides. Tema verepilt ega testid on välistanud täielikult parvoviiruse ning tegelikkuses on ta hetkel müsteerium oma seisundiga.