Sarah Fergusoni sõnul käituvad Elizabethi koerad imelikult: kuninganna kummitab neid

Sarah märkas peagi koerte kummalist käitumist. Ferguson on veendunud, et corgisid kummitab kuninganna Elizabeth II vaim.

Minia kirjeldab, et koerad Sandy ja Muick ärkavad äkitselt, vaatavad justkui tardunult ühte punkti ja klähvivad. «Ma usun, et see on kadunud perenaise Elizabeth II vaim, mida nad näevad.»