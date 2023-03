LINNUGRIPP MÖLLAB ⟩ Loe, kuidas oma linde uue taudikolde eest kaitsta

Viiruse leviku pidurdamiseks peavad linnupidajad tagama, et kodulindudel ei oleks kokkupuuteid looduses vabalt elavate lindude ja neilt pärineva nakkusohtliku materjaliga.

Kuna Eestis nagu mujal Euroopas levib jätkuvalt lindude gripp ning tuvastatud on uus taudikolle, siis on oluline, et kõik linnupidajad suhtuksid väga hoolsalt bioturvalisuse meetmete täitmisesse.