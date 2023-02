VAATA PILTE! ⟩ Tartumaal jäi kaamera ette väga haruldane albiinokits

Bioloog Kaarel Rohu sõnul on valge metskitse Eestimaa looduses kohtamine pigem haruldane. «Lisaks Tartumaale on valget karva metskitsi kohatud ka Saaremaal» tõdes Roht. Miks kitsede värvimutatsiooni põhjuseid on raske öelda. Võimalik, et tegemist on geenimuutusega, aga ei pruugi.