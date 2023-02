HARULDANE VAATEPILT ⟩ Vesi kihises: Antarktikas nähti koos üle tuhande vaala

Maagiline vaatepilt jäi videokaamerate ette 2022. aasta jaanuaris. Vaalasid oli näha nii kaugele, kui silm ulatus. Nii suure vaalarühma nägemine on suur õnnestumine, seda pole juhtunud pärast seda, kui vaalade populatsioon 20. sajandil röövelliku vaalapüügi tagajärjel kriitiliselt vähenes, viies liigi väljasuremise äärele.

National Geographic Endurance kruiisilaeva meeskonnaliige ja zooloog Conor Ryan kirjeldas nähtud suure vaimustusega: «Coronation Islandist põhja pool ootas meid tõeline ime: kuni silmapiirini oli vesi vaaladega täidetud. Kui me lähemale jõudsime, hakkasime kuulma iseloomulikke helisid, nägime vaalade poolt välja paisatud purskkaeve ja nad ümbritsesid meid igast küljest. Neid oli nii palju, et nende hingeõhk muutis kaamerate objektiivid ja kaitseprillid udusteks.»

Vaalad kogunevad Coronation Islandi lähedale, kuna sealsetes vetes on arvukalt hiidvähke, millest nad toituvad. Vaalad on planeedi suurimad imetajad sinivaalade järel suuruselt teisel kohal. Selline vaalade arv ühes kohas annab teadlastele optimismi, et populatsioon hakkab tasapisi taastuma.