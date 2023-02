RÄNK VÄÄRKOHTLEMINE ⟩ Mehhiko vanglast päästeti jõugutätoveeringutega kass

Kassi mõlemale küljele on tätoveeritud logod ja sõnad «Made in Mexico» («Toodetud Mehhikos»).

Hetkel veel nimetu kass on pärast päästmist viimased nädalad olnud Mehhiko linnas Juarezis loomapäästetöötajate hoole all. Kuulutuses, mis loomapäästjad on kassile kodu leidmiseks teinud, on kirjas, et tegemist on sõbraliku, noore, suurepärase tervise ja seltskondliku kassiga.