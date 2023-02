Millest toitub aasta lind aul?

Selgus, et pehmete põhjasetetega merepiirkondades ei ole aastakümnete jooksul aulide toitumine muutunud: jätkuvalt söövad nad peamiselt hulkharjasussi, kel nimeks harjasliimukas (Hediste diversicolor), erinevaid karpe ja merikilke. Kõvematel põhjasetetel on muutused olnud aga olulised: kunagine põhisaak söödav rannakarp on tänaseks asendunud harjasliimuka, tõruvähkide ja kaladega. Kõval põhjasettel toitunud aulide dieedis oli kalade hulk märkimisväärne perioodil detsembrist veebruarini, kui kalade mass moodustas maosisust üle 65%, veebruaris isegi üle 80%. Pehmetel setetel toitunuil oli kalade osakaal maos märkimisväärselt suurem vaid detsembris, mil see oli ligikaudu 90%. Peamiselt püüdsid aulid meritinti, kelle ränne on piirkonnas haripunktis just talvekuudel, kuid ka lesta ja kiiska.