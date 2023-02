PÄEVAKÄPP ⟩ Armas Pääsuke otsib oma inimest, kelle südamesse pugeda

Pääsuke tuli ühe hüppega köögikapile kraanikausi kõrvale, viskas potsti pikali ja hakkas inimest inspekteerima. «Jaa-jaa, joogikausid on piisavalt puhtad. Tubli! Krõbinaid võiks natukene rohkem panna. Jah, just. Sellest piisab. Konservid… Ei, ikka kuhjaga. Veel… Natuke veel… Veel. No olgu, sinu võit. Aitab küll.»