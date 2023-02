KALLIS ABI ⟩ Kohutava haavaga kiirabisse viidud kass sai 620 eurose arve

Pühapäeva hilisõhtul avastas hoiukodu perenaine, et Sirral on kõhu all haav. Esialgu paistis nagu oleks steriliseerimishaav lahti löönud ning otseloomulikult anti roheline tuli esmaabi saama minna. Kliinikus avanev vaatepilt aga lõi Pesaleidja vabatahtlikud ja ka veterinaari pahviks.

Vapper Sirra küsis meeletult pai veel kliinikuski ning ei näidanud valu välja grammi võrdki. Pole kahjuks reaalne, et see talle haiget ei teinud.

Pole teada, mis põhjustas selle haava - steriliseerimisega see seotud pole ning kuskile kinni jäämisega ja rebenemisega samuti mitte. Ainus loogiline seletus on, et miski on seal sees vohanud nii, et tekkis mädaabstsess ja see plahvatas. Kohutav.