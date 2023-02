PÄEVAKÄPP ⟩ Lemmiku tänavalt leitud Teodor ootab varjupaigas oma kodu juba aastaid

Teodoril on huvitav vesihalli ja valgekirju kasukas, tema koonu ümbert leiab aga vahvad laigud justkui oleks ta äsja tirkimoosiga maiustanud. Ta on vaikne ja hillitsetud käitumisega, pealtnäha pigem introvert, kuid see on nii vaid alustuseks. Teodor vajab lihtsalt natuke aega veendumaks, et konkreetne kahejalgne ei söö hommikueineks vesihalle kasse.