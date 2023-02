Korteris koera pidamine on teema, mis võib tekitada palju vastakaid arvamusi. Heidame pilgu koeratõugudele, kes saavad hästi hakkama ka kitsastes tingimustes.

1. Chihuahua

Chihuahua Foto: Shutterstock

Need pisikesed koerad mahuvad ilmselgelt iga suurusega korterisse ära ja kuigi neil esineb aeg-ajalt suuremaid energiapuhanguid, ei vaja nad kuigi palju liikumist. Hoolimata oma väiksest kasvust võivad nad aga endast üsna häälekalt märku anda, mistõttu on oluline nende kuulekust juba varasest east alates treenida.

2. Cavalier King Charles spanjel

Cavalier King Charles spanjel võib suure tõenäosusega su voodi hõivata. Foto: Shutterstock

Need siidise karvaga imearmsad väikesed tegelased on täiuslikud perelemmikud. Cavalier saab väga hästi ka korteris elamisega hakkama - peaasi, et saaks olla oma inimese lähedal! Need uskumatult intelligentsed, ülimalt lojaalsed väikesed koerakesed on vaiksed, sõbralikud ja piisavalt väikesed, et neid endaga igale poole kaasa võtta.

3. Bichon Frise (käharakarvaline bichon)

Bichon'ide kaunis karvkate vajab järjepidevat hoolt. Foto: Shutterstock

See imearmas vatitupsu meenutav tõug on väikest kasvu: täiskasvanud koerad kaaluvad 3-6 kilogrammi. Väikesekasvulised koerad sobivad korterisse elama näiteks sel põhjusel, et nad ei häiri toas ringi liikudes alumisi naabreid niivõrd palju. Kuigi bichon'id armastavad ka liikuda ja võivad tegeleda ka agility'ga, on nende suurim südamesoov nagu ka teistel sülekoertel ikkagi olla inimese lähedal ning neil pole mitte midagi diivani kaunistamise vastu, kui seda saab teha koos armastatud pereliikmetega.

4. Basenji

Basenji tahab siiski palju ka õues liikuda. Foto: Shutterstock

Otsid vaikset korterikaaslast? Raske on leida paremat korterikoera kui see, kes ei haugu! Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole basenji aga täiesti vaikne koer. Ta küll ei haugu, kuid teeb omapärast ulgumise sarnast häält. Siiski tuleb arvestada, et basenjid võivad olla mõnevõrra raskesti treenitavad ja vajavad siiski päris palju liikumist, mis tähendab, et nad sobivad kõige paremini kannatlikele inimestele, kes elab koerapargi või jooksuraja lähedal.

5. Prantsuse buldog

Prantsuse buldog Foto: Shutterstock

Prantsuse buldogid on juba ammu olnud linnaelanike lemmikud. Nad on väikesed, ei kipu palju haukuma ja nad ei aja väga palju karva. Pooletunnisest jalutuskäigust neile täiesti piisab. Seejärel poevad nad hea meelega sulle kaissu või oma sooja pessa pikutama.