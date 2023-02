PÄEVAKÄPP ⟩ Visa hing: imearmas Maru on kodu oodanud juba 2 aastat

Maru Musu käib agaralt paikursustel ning on esimesed semestrid edukalt läbinud. Pole kaugel enam seegi aeg, kui ta päriselt paikassi diplomi kätte saab. Nii mõnigi vabatahtlik on saanud juba Maru paitada, seega pange end valmis! Pead kiirustama, kui tahad Maru Musule kodu pakkuda!

Varsti on kassike tehtud poiss ja kodupakkujatest järjekord ukse taga… Kui see viimane vaid nii olekski. Tegelikkuses on Maru Musu oma kodu oodanud juba 2 aastat.

Teiste kassidega saab Maru Musu imehästi läbi ning ta on ideaalne karvapall kodusse, kus otsitakse oma olemasolevale kassikesele südamesõpra! Maru Musul on soovituskirjad pea igalt turvakodu nurrumootorilt, sest just Maru Musu on see, kelle selja tagant kõik lähedust ja soojust otsivad.