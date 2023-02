Sirbiga naine päästis oma poja leopardi lõugade vahelt

Santaresh Devi töötas suhkruroopõllul, kui kiskja ründas tema läheduses mängivat poega Tikendra Saini. Poiss hakkas valust ja šokist karjuma, ema kuulis teda ja tormas appi, sirp käes. Naine vehkis sirbiga ja püüdis leopardi eemale hirmutada, kuni too lasi poisist lahti ja põgenes.

Rünnakust jäid lapsele tõsised haavad pähe, kaelale ja kõhule. Ema kandis verega kaetud poja süles külla ja kutsus abi. Poiss viidi kriitilises seisundis haiglasse, kus ta viibib meedikute järelvalve all.

Ametnik kutsus põllumehi põllul töötades üles valvsusele ja kinnitas, et kannatanutele makstakse hüvitist. Ta lisas, et rünnaku toimumispaigas on nüüd kiskjatele üles seatud lõks.