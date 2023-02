VAENE LOOM! ⟩ Loomaaia kaelkirjak suri kurva õnnetuse tagajärjel

Juhtum on inimesed pannud arutlema seesuguste värvate turvalisuse üle, kuid loomaaia esindaja sõnul on 2018. aastal paigaldatud värav mõeldud just kaelkirjaku puuride jaoks, mistõttu oli võimatu seesuguse õnnetuse juhtumist ette näha. Väravatootjat plaanitakse siiski juhtunust teavitada ning võtta kasutusele lisameetmed, et selliseid õnnetusi tulevikus ära hoida.