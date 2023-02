Ootamatult kaalu kaotanud kass peab läbima sadu eurosid maksvad uuringud

Igakuise tervisekontrolli ajal avastati aga, et Toffifee on kuu aja jooksul kaalus kaotanud terve kilogrammi. Seda on ilmselgelt palju kassi kohta, eriti kui algkaal just tohutult suur polnud, st Toffifee pole kunagi ülekaaluline kass olnud.

Selleks, et selgitada välja, miks on selline suur kaalukaotus Toffifeed tabanud, on talle loomakliinikusse aeg pandud, et teha nii hematoloogiline kui ka biokeemiline vereproov, ultraheli ja muud vajalikud uuringud.

Pesaleidja vabatahtlikud loodavad südamest, et saavad vastused, mida on võimalik lahendada ja ravida ning et Toffifee leiaks ühel ilusal päeval ka päris oma kodu.