VIDEO ⟩ Malaisias kukkus alla lastetoa lagi koos kahe priske püütoniga

57-aastane pereisa Som Salleh kuulis 12. veebruaril Malaisias oma kodus katusekonstruktsioonidest kummalist müra. Alguses ei pööranud ta sellele suuremat tähelepanu, kuid järgmisel hommikul kaebas tema poeg, et laes on pragu ja tema voodisse niriseb liiva.

Asja uurides kuulis ta raginat ja nähtavale ilmus lae all rippuv mao saba. Verdtarretava vaatepildi peale sulges ta koheselt toa ukse ning kutsus maopüüdjad. Spetsialistid püüdsid kõigepeale madu lae vahelt alla tõmmata, kuid see ei olnud võimalik ja neil tuli seetõttu osa laest lahti lammutada.

Alguses tundus, et tegu on ühe maoga, kuid neid oli hoopis kaks. Üks roomaja oli umbes 25 kilogrammi raskune ja 4 meetri pikkune, teise pikkus oli üle 5 meetri ja kaaluks 32 kilogrammi.

Somi pojal on nüüd šoki tõttu palavik ja ta on juhtumist siiani traumeeritud. Perekond on aga tänulik, et Jumal kaitses neid madude ohvriks langemast. Som lisas, et tunneb kergendust, et vahejuhtum ei toonud kaasa vigastusi ega hukkunuid.