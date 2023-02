Loomaarst vastab: kuidas teha koerale selgeks, et ta ei tohi kassi toitu ära süüa?

Paraku ei ole pidev kassitoidu tarbimine koera tervisele kõige parem, mistõttu seda peaks üldiselt vältima. Koera ja kassi toidunõud peaksid asuma erinevates kohtades ja nägema välja erinevad, on ka võimalus, et koer ei tule selle peale, et kõik kausid ei ole talle mõeldud.

Kõige mõistlikum on tõsta kassi kauss kohta, kuhu koer ei ulatu, näiteks riiulile, aknalauale, teise tuppa. Kassid söövad meelsasti kõrgematel pindadel, kus neil avaneb ka ümbritsevale parem vaade. Kui kass on vana ja hüppamisega on raskusi, võiks talle ehitada trepikese või kaldtee kausini. Koerale selgitamine, et teise looma toit ei ole talle tervislik ja ta ei tohi seda süüa, ehkki see lõhnab ja maitseb hästi, on inimlike omaduste omistamine teisele liigile ning ei vii tulemusteni.»