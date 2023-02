VAATA OTSE ⟩ Ühe sarvega hirv ja teised põnevad leiud: Saaremaa metsloomade tegemisi jälgib sadu tuhandeid inimesi

Hirvekaamerat haldab Riigimetsa Majandamise Keskus ning see on üleval juba mitmendat aastat järjest. Asjaosalistel on hirvekaameral ka muljetavaldavalt suur vaatajaskond: «Aktuaalne kaamera» vahendas, et ühes kuus võib sellel olla kuni 400 000 vaatajat. Kommentaariumist on näha, et loomad on vaatajatele lausa nii tuttavad, et neile on nimedki pandud.