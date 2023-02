PÄEVAKÄPP ⟩ Miks keegi teda ei märka? Malbe Leedi otsib päris oma kodu juba peaaegu 3 aastat

Ta tervitab rõõmsalt ja õrnutsedes koju saabuvat perenaist, käib kohe tükk aega tal igal pool kannul, et rohkem paisid välja meelitada. Sülekass ta siiski ei ole, sest enda valitud koht inimese läheduses tundub talle hoopis mõnusam. Veterinaaruuringute käigus avastati Leedil algusjärgus neerupuudulikkus, mille kontrolli all hoidmiseks peab ta kogu elu sööma vaid ravitoitu. Õiget toitu süües on tal juba päris palju paremaks läinud. Ka näeb Leedil ühe silmaga kehvasti, aga olukorda aitab kontrolli all hoida vererõhualandaja manustamine.