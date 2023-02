LUBAMATU ⟩ Lätis leiti metsast karupoegadega pesa, eemaldumise asemel hakati loomi filmima

Video postitati sotsiaalmeediasse ja selle peale hakkasid murelikud vaatajad soovitusi jagama. Kes arvas, et valgete laikude tõttu kaelal pole tegu pruunkarudega, soovitati minna tagasi ja karulapsed sooja tekiga katta ning kontrollida, kas emakaru on tagasi pessa läinud.

Kõik need soovitused on karupere heaolule mõeldes halvad.

Läti looduskaitse ameti esindaja jagas ajalehe Medibam veergudel, et karupesale ei tohiks läheneda enne maikuud. «Oleme olukorda tähelepanelikult jälginud ja juhime tähelepanu, et poegadele ei tohi läheneda, kuna emakaru võib nad selle peale maha jätta. Pesale lähenemine kujutab ohtu nii karudele kui inimestele, sest metsloom võib muutuda ohuolukorras agressiivseks. Uru ümbruses on metsahooldustööd katkestatud kuni kevadeni.»