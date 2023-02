Varjupaik avaldas, millises seisus olid Jõgevamaalt päästetud 46 koera

Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa sõnas Lemmikule, et 46 päästetud koera on PTA poolt Varjupaikade MTÜ-le hoiule antud. «Nad ei ole hetkel veel ametlikult meile võõrandatud. Ootame kannatlikult, et paberimajandus saaks korda ja siis saame hakata vajalikke veterinaarprotseduure teostama ning seejärel neid uutesse kodudesse saatma,» ütles ta.

Räpased ja hooleta

Veterinaarid on Mõisamaa sõnul koertele esmase ülevaatuse teinud ja tegelevad jõudumööda nende pesemise, karvahoolduse ja küünte lõikamisega. «Kuna koerad elasid omaenda rooja sees, olid nad saabudes väga räpased. Lisaks ei ole koerte karva eest korralikult hoolitsetud. Tegemist on Malta bichon'i laadsete koertega, kelle karvkate vajab regulaarselt hoolt,» tõi ta välja.

Mõisamaa rõhutas, et kutsikavabrikud tegutsevad Eestis, kuna nõudlus odavate tõukoerte vastu on suur. Kui soovid osta tõulooma, siis ole tähelepanelik: tõutunnistuse ja vaktsiinide puudumine ning ostetava looma elutingimuste varjamine on selged ohu märgid, et tegu võib olla kutsikavabrikuga.