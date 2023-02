VIDEO ⟩ Näljase taksikoera nunnu reaktsioon naerutab miljoneid

Vaatepilt on koera jaoks küll ahvatlev ning näoilmegi selline, millele lausa võimatu vastu panna, kuid õnneks ei anna perenaine siiski järele. Tasub teada, et kanakonti ei tohiks kindlasti koerale söömiseks anda, sest see võib loomale tekitada ülimalt piinarikkaid seedeprobleeme. Veterinaaride sõnul on aga just see halb harjumus midagi, mille vastu loomaomanikud sageli eksivad.